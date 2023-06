WSG Tirol verlängert mit Leistungsträger

Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch vermeldete, verlängerte der 31-jährige Däne seinen auslaufenden Vertrag bis Sommer 2025. Blume kam in der abgelaufenen Saison trotz längerer Verletzungspause in 25 Ligapartien zum Einsatz, erzielte dabei fünf Tore und bereitete drei vor.