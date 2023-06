Lokale, über die man spricht: Reiskorn

Ein guter Platz also, um mittags Kleinigkeiten wie Wakame-Algensalat in Joghurtdressing (4,20 €) zu sich zu nehmen, vielleicht auch ein Bao (über Dampf gegartes Germteigbrötchen) mit scharf gewürztem Entenfleisch und Chili-Mayonnaise (4,90 €) oder eine Portion Japanese Gyoza (5,90 €), also frittierte Teigtaschen mit Huhn und Gemüse. Für den großen Hunger empfehlen sich Udon-Nudelsuppen (mit Rindfleisch 15,90 €) oder aber der Nudel-Eintopf Jajangmyein (in der vegetarischen Version 12, 90 €).