Nach Lkw-Brand fließt Verkehr am Brenner wieder

Stundenlange Teilsperre in Richtung Süden

In Folge des Lkw-Brandes mussten in Fahrtrichtung Italien zwischenzeitlich alle Fahrspuren der A13 gesperrt werden, ab 14.30 Uhr war nur eine Spur offen. Am frühen Nachmittag war der Lkw auf der Brennerautobahn in Fahrtrichtung Süden in Brand geraten. Die Ursache dafür ist laut Polizei noch unklar. Fest steht, dass niemand verletzt wurde. Mehrere Feuerwehren löschten den Brand.