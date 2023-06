„Populistisch“: Harte Debatte um Weinstraßen-Chaos

Wie es einst zum Rodungsbescheid kam, beschäftigt Anrainer vor Ort und politisch vor allem die Grünen. Abgeordneter Lambert Schönleitner stellte zu diesem Thema am Dienstag eine Dringliche Anfrage an ÖVP-Landesrat Hans Seitinger - dieser reagierte in seiner Antwort mit einer heftigen Attacke: Schönleitner kenne die Grundsätze des Rechtsstaates nicht, denn zuständig für die Genehmigung der Rodung sei die Bezirkshauptmannschaft. „Dein ständiges populistisches Anschütten sind wir ja gewöhnt“, so Seitinger zu Schönleitner - die grüne Klubobfrau Sandra Krautwaschl sei im Gegensatz dazu „geradezu vornehm“.