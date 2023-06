Landet Reinbacher bei einem „Original Six“-Team?

Der 28. Juni dürfte der bisher wichtigste Tag in der noch jungen Karriere des Vorarlberger Top-Eishockeytalents David Reinbacher werden. Dann nämlich steht in Nashville der NHL-Draft an. Die Experten sind sich einig: Reinbacher wird als erster Verteidiger ausgewählt werden - mit Sicherheit in der ersten Runde und wohl als ein Top-10-Pick. Just in der heißen Phase, in welcher die NHL-Scouts gleich im Dutzend den Prospects auf die Schlittschuhe schauen, hat der junge Hohenemser sowohl bei den Kloten Flyers wie auch im Nationalteam Topleistungen abgeliefert. Und wer mit Druck umgehen kann, steht bei Spähern hoch im Kurs - besonders dann, wenn wie bei Reinbacher auch das restliche Skill-Set überragend ist.