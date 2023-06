Supermarktbesetzer verlässt nach 10 Tagen Unimarkt

Eine skurille Geschichte kam am Wochenende zu einem Ende: Ein Ex-Franchisenehmer wollte seine Kündigung nicht akzeptieren, nun gab er doch klein bei. Damit folgte er der Entscheidung des Linzer Landesgerichts, das seiner einstweiligen Verfügung nicht stattgegeben hat. Genießen konnte er die beiden Nächte seither in den eigenen vier Wänden trotzdem nicht - zu sehr nagt der kommende Rechtsstreit an der inneren Ruhe. Ungeklärt sind für Hametner weiterhin die Besitzverhältnisse von Waren und Gegenständen im Geschäft, sowie die Anstellung der Angestellten. Er möchte weiterkämpfen - den Kündigungsvertrag will er nicht unterschreiben. Weitere rechtliche Schritte werden vorbereitet.