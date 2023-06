Volksschüler radeln für den Führerschein

„Der Schutz von Kindern als die am meisten gefährdeten Verkehrsteilnehmer stellt eine wichtige Aufgabe für die ganze Gesellschaft dar“, so Oberst Johann Thumfart von der Landesverkehrsabteilung OÖ. Der Schein erlaubt Kindern schon ab zehn Jahren, sich unbegleitet im Verkehr zu bewegen, was sie sonst erst mit 12 dürften.