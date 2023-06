Coups bei Großevents: Ferrari-Fahrer als Ganove

Originelle Erklärungen für jeden einzelnen Diebstahl

„Nicht schuldig“, erklärte der Angeklagte – und hatte für jeden einzelnen Vorwurf teils abenteuerlichste Erklärungen parat. Nach Diebstählen beim bekannten Ötztaler Radmarathon setzte die Polizei auf Verkehrskontrollen, prompt fanden sich im Transporter des 46-Jährigen zwei als gestohlen gemeldete Räder. „Eines lag bei einer Mülltonne, ich dachte, es sollte weggeworfen werden. Das zweite habe ich um 5000 Euro gekauft“, schilderte der Mann treuherzig. Und nein, einen Beleg dafür habe er nicht. In einem Luxushotel dokumentierte eine Überwachungskamera, wie sich der 46-jährige ein Bike von einem Radträger schnappte und aus der Garage schob. Rechtfertigung: „Wissen Sie, Frau Richterin, ich bin halt ein Freak und wollte die Bremsen des Bikes testen.“ Abseits der Sportevents soll der Mann auch in Luxushotels zugeschlagen haben, beispielsweise in Salzburg.