Manchester City: Gleich sieben Stars vor dem Aus?

Im Fokus steht unter anderem Ilkay Gündogan. Der Vertrag des 32-jährigen Deutschen läuft Ende Juni aus. Die Gespräche werden in den kommenden Tagen fortgesetzt. Zuletzt wurde er mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund oder nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht, wobei auch die Möglichkeit eines Einjahresvertrags bei City mit der Option auf eine weitere Saison im Raum steht. Auch Barcelona und Arsenal sind laut „The Sun“ an Gündogan dran.