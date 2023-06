Serie A: Spezia Calcio dritter Absteiger

Spezia Calcio muss den Gang in die italienische Zweitklassigkeit antreten: Der Tabellen-17. verlor am Sonntag in der Abstiegs-Relegation der Serie A gegen Hellas Verona, den 18. der abgelaufenen Saison, mit 1:3 und steht damit als dritter Absteiger in die Serie B nach Schlusslicht Sampdoria Genua und Cremonese fest.