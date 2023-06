Die Cristiano-Girls stürmten im Showdown zum Titel

Als es Ende Oktober in die Winterpause ging, befand sich Tennengau auf dem zweiten Platz, Pinzgau belegte Position Nummer vier in der Tabelle der Salzburger Frauenliga. Die Pinzgauerinnen, die sich in den fußballfreien Monaten mit sechs College-Kickerinnen sowie der amerikanischen Trainerin Sierra Cristiano verstärkten, eilten in der Folge von Sieg zu Sieg. Auch die Tennengauerinnen konnten in der Folge jede Partie für sich entscheiden. Einzig und allein gegen die Cristiano-Truppe musste man sich Anfang April 0:8 geschlagen geben.