Ortungsfunktion von Kopfhörern führt zu Dieben

In ein Lokal am Benediktinerplatz in Klagenfurt wurde in der Nacht auf Sonntag eingebrochen. Die Täter erbeuteten Musikboxen, ein IPhone, IPad und Airpods - kabellose Kopfhörer. Und genau diese Kopfhörer machten den Kriminellen einen Strich durch die Rechnung: „Die Airpods führten uns nämlich zu den Dieben“, sagt ein Polizist und erklärt: „Sobald man die kabellosen Kopfhörer via Bluetooth mit einem anderen Handy verbindet, kann der Besitzer diese orten.“ Bei den Tätern handelt es sich um zwei Italiener (30, 44). Sie werden nun angezeigt.