Unbekannter prügelte Festbesucher (29) spitalsreif

Ein 29-Jähriger aus St. Johann am Wimberg wurde am Sonntag gegen 3.15 Uhr früh auf einem Fest in Sankt Veit/M. von einem unbekannten Täter mit Fäusten attackiert und verletzt. Der Angreifer trat mit den Füßen auf das Opfer ein. Dieses wurde verletzt und musste nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Kepler Uniklinikum Linz gebracht werden.