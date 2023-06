Publikumslieblinge auf Bühne im Bauernhof

Wunderbares Spiel der Kräfte

Regisseurin Christine Wipplinger hat Julia Cencig - bekannte Kommissarin von SOKO Kitzbühel - in eine Hosenrolle gesteckt. Cencig macht aus der Gerichtsrätin eine Unbestechliche. Fritz Egger spielt als Dorfrichter seine Bauernschläue aus, manipuliert alle, was das Zeug hält, doch an Cencig prallt er beinhart ab. Miriam Fussenegger - ebenso bekannte Schauspielerin und ehemalige Salzburger Buhlschaft - ist in der Rolle der verliebten Eve zu sehen, die sie als ruppigen Teenager charakterisiert, auch sie gibt dem Richter Gas.