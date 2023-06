CL-Finale: WM-Schönheit auch in Istanbul freizügig

Die Rede ist von „Edelfan“ Ivana Knoll, ihres Zeichens ehemalige Miss Croatia und nicht eben für überbordend viel Stoff an ihrem Körper bekannt. In Katar setzte sie bewusst auf Provokation, indem sie die empfohlenen Kleidungsvorschriften gekonnt (und offensiv) ignorierte. In Istanbul zog sie erneut schlagartig die Kameralinsen auf sich.