Finalfieber in Istanbul: Die Fans stimmen sich ein

In der Fußgängerzone Istiklal, am Taksim-Platz und im weiteren Stadtgebiet herrscht schon seit dem Morgen großartige Stimmung: Die Anhänger von Manchester City und Inter Mailand stimmen sich bei bestem Wetter euphorisch auf das am Abend anstehende Champions-League-Finale im Atatürk-Olympiastadion ein.