Unwetter zerstört Tierpark: „Alles überschwemmt!“

Privater Tierpark komplett überschwemmt

Am Freitag brach mit dem Starkregen aber eine Katastrophe über das Idyll herein: „Alles ist überschwemmt, die Zäune hat es weggerissen. Die Hütte für die Hühner ist einen Dreiviertelmeter unter Wasser gestanden. Die Tiere sind zum Glück so schlau gewesen und sind höher hinauf geklettert. Allerdings sind drei Hirsche ausgekommen“, erzählt Hirschmann. Er hofft, sie bald zu finden. Als letztes Jahr zwei Hirsche ausbüxten, bekam er sie nach kurzer Zeit nur mehr tot zurück - erschossen.