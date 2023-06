Reuiger Räuber stellte sich ein Jahr später

Schulden und Leben mit Beute finanziert

Und so spazierte der Verdächtige fast ein Jahr nach dem Coup in eine Schweizer Polizeistation und lieferte sich selbst aus. Mit den damals erbeuteten Tausenden Euro habe der 22-Jährige seine angehäuften Schulden abbezahlt und seinen Lebensunterhalt finanziert. Der reuige Österreicher wanderte direkt in die Zelle, wo er nun auf seinen anstehenden Prozess wartet.