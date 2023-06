Tüchtige Gastronomen führen jetzt einen Italiener

„Die Idee hinter den Restaurants und Co. ist, dass wir eigentlich einfach an uns gedacht haben. Wir haben Lokale geschaffen, in die wir selbst gerne essen gehen“, sagt Knittelfelder. Für den 53-Jährigen liegt der Fokus in der Osteria auf italienischer und französischer Küche. „Das hat uns noch gefehlt.“