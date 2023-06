„Germany‘s Next Topmodel“: Diese 5 sind im Finale!

Coco in der Kritik

Beim Elimination Walk in Outfits von Philipp Plein war es dann erneut Coco, die die gestrenge Jury nicht überzeugen konnte. „Das kann man besser machen, wir sind im Halbfinale! Ich bin ein bisschen enttäuscht“, so der Designer. Nach der harschen Kritik brach die 21-Jährige im Backstage-Bereich in Tränen aus und musste sich von ihren Konkurrentinnen trösten lassen.