Fake-Führerscheine an zahlende Kunden verkauft

Trotz Beweislast nicht geständig

Der ältere der beiden Verdächtigen wurde bereits im Februar über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in Leoben festgenommen. Er zeigte sich umfassend geständig, auch mehrere Einbrüche konnten ihm nachgewiesen werden. Gegen seinen Komplizen bestand ein Europäischer Haftbefehl, der am Dienstag am Flughafen Wien vollzogen wurde. Trotz erdrückender Beweislast ist er nicht geständig. Beide sitzen jetzt in Wels hinter Gittern.