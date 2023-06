Wo ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auch Vorreiter war

Auch beim Termin mit der „Krone“ sprach er offen darüber: „Es sind viele Dinge zusammengekommen, ich war in Hoffenheim Trainer und Sportdirektor, mein Vater hatte eine missglückte Leisten-Operation, die ihn vier Monate auf die Intensivstation des Krankenhauses in Heidelberg gebracht hatte. Ich war jeden Tag mit meiner Mutter bei ihm, saß jeden Tag 240 Kilometer im Auto, Gott sei Dank mit einem glücklichen Ende, mein Vater feiert Samstag seinen 92. Geburtstag - aber es war absoluter Raubbau. Ich habe dann trotzdem das Angebot von Schalke angenommen, aber die ganze Zeit gemerkt, dass ich keine Möglichkeit hatte, mich zu erholen oder zu regenerieren, dann kam ein Punkt, wo ich merkte, dass ich nicht mehr in die Gänge kam, da musste ich die Reißleine ziehen. Und ich musste offen damit umgehen, denn im Fußball fragt natürlich jeder sofort, was los ist.“