Alex Manninger: „Mein Herz schlägt für die Viola!“

Zunächst lief es nach Wunsch, landete der 33-fache ÖFB-Teamtorhüter als Nachfolger von Francesco Toldo (wechselte zu Inter) und auf Initiative des damaligen Trainers und heutigen italienischen Teamchefs Roberto Mancini in Florenz. Nach passablem Start stürzte man ab, im Jänner ging Mancini von Bord: „Mein Italienisch war damals nicht so gut, dass ich bemerkt hätte, wie es den Bach runterging. Das wurde mir erst im März, als die Gehälter ausblieben, bewusst.“ Am Saisonende musste der Traditionsklub Konkurs anmelden und in die 4. Liga zwangsabsteigen: „So komisch es klingt: Ich hatte mich in Florenz richtig wohlgefühlt, wollte eigentlich länger bleiben.“