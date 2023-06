Wurzel und Baumstamm begruben Forstarbeiter

In einem Waldstück am Meisternock in der Gemeinde Paternion arbeitete am Dienstag ein Rumäne nach den jüngsten Windwürfen. Plötzlich löste sich ein Wurzelstock samt drei Meter langem Baumstamm, stürzte über den Hang und begrub den 54-Jährigen. Kollegen, unter ihnen der Sohn des Opfers, alarmierten die Einsatzkräfte.