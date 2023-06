„Tiroler Buam“ radeln mit Tandem quer durchs Land

Noch zwei Etappen, dann sind sie am Ziel! Die Rede ist von den „Tiroler Buam“ Martin Reiter sowie Jakob und Kurt Scheidnagl. Das Trio kommt aus St. Gertraudi in Reith im Alpbachtal und ist seit Samstag mit dem Tandem unterwegs. Kurt ist, wie es sich für richtige Radprofis gehört, der Chauffeur des Begleitfahrzeugs. Los ging es in Galtür – die erste Etappe reichte bis Zams. Danach folgten Stams, Innsbruck und gestern Strass im Zillertal. Heute geht es bis Westendorf, am Donnerstag dann bis ins Ziel am Pass Strub.