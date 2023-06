Arbeiterkammer Tirol will Ausgaben online erheben

Mitmachen lohnt sich

Alle, die mitmachen, haben nicht nur laufend den Überblick über die Kosten, sondern können monatlich an Gewinnspielen teilnehmen und erhalten spannende Einblicke in aktuelle Erkenntnisse der Studie. Zum Abschluss verlost die AK Tirol unter allen teilnehmenden Tiroler Eltern drei Mal die Rückerstattung von Schulkosten in Höhe von je 1.000 Euro. Mitmachen können alle Eltern von Schulkindern - egal, ob diese eine VS, MS, PTS, AHS, HAS, HAK, HTL oder eine Privatschule besuchen. Alle Infos und die Anmeldung auf www.schulkosten.at.