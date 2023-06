„Nie gesagt, ich wünschte, meine Mutter wäre tot“

Auf die Nachfrage der geschockten Interviewerin versuchte Barrymore, ihre extreme Position zu erklären: „Ich will eigentlich nicht an einem Punkt im Leben sein, wo ich mir wünsche, dass jemand früher verstirbt als er es sollte. Ich will eher, dass sie glücklich und gesund ist. Aber ich muss verdammt noch mal innerlich klarkommen und wachsen, obwohl sie noch auf unserem Planeten verweilt.“