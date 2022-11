Drew Barrymore: „Bin beim Sex langweilig“

In ihrem Schlafzimmer geht es sehr eintönig zu. Denn Drew Barrymore verriet jetzt in ihrem Podcast, dass sie „Blümchensex“ bevorzugt: „Ich bin sehr langweilig geworden und bin im Bett einfach mit der Missionarsstellung zufrieden.“ Früher ging es dagegen bei der Schauspielerin richtig ab. Die 48-Jährige: „Ich habe alles ausprobiert, einfach alles. Ich weiß nicht, auf was ich wirklich stehe, aber ich wollte alles mal gemacht haben.“