Megan Fox posiert nach Body-Beichte im Bikini

Denn mit dem Magazin sprach sie ganz offen über ihre Körperdysmorphie. „Ich sehe mich nie so, wie andere mich sehen“, erklärte Fox im Interview. „Es gab nie einen Punkt in meinem Leben, an dem ich meinen Körper liebte. Niemals, niemals.“ Und gab zu: „Die Reise, mich selbst zu lieben, wird nie enden, denke ich.“