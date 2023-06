Fünf Trainer und vier Sportdirektoren sind in den letzten vier Jahren in Altach „am Werk“ gewesen. Mit teilweise ganz unterschiedlichen Ausrichtungen. „Ich habe den Kader analysiert, das ist jetzt ein echter Fleckerlteppich“, meinte Roland Kirchler bei seiner Antrittspressekonferenz als Sportdirektor in Altach, „das muss sich klar ändern. Wir brauchen Kontinuität, um die Zukunft des Klubs positiver zu gestalten, als dies zuletzt der Fall war.“ Gut Ding braucht aber Weile. Das weiß auch Kirchler. „Wir müssen in jeder Transferperiode genau überlegen, wen wir dazu holen werden.“ Schnellschüsse sind nicht gefragt. Vier bis fünf Spieler in jeder Transferperiode sollen dazu kommen und der Mannschaft ein Gesicht verleihen. „Führungsspieler müssen auch einige dabei sein“, legt sich der Tiroler fest.