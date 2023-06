Austria Lustenau soll in Ländle-Arena spielen

Stand jetzt soll das Immo-Agentur-Stadion in Bregenz bis Herbst fit für die höchste Liga werden. Viel dazu hat sicher der, am Sonntag mit dem 3:0-Auswärtssieg bei der SVG Reichenau fixierte, Aufstieg von SW Bregenz in die zweite Liga beigetragen. Damit würde Lustenau ab 13. November - ab dann wird im Reichshofstadion gebaut - in der Landeshauptstadt seine Spiele austragen.