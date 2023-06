„Herr Hosp, lohnen sich Bitcoins überhaupt noch?“

Der Tiroler Julian Hosp kann mit über 200.000 Followern auf YouTube im deutschsprachigen Raum wohl als „Krypto-Star“ bezeichnet werden. Im Interview mit der „Tiroler Krone“ erklärt er, was es mit Blockchains auf sich hat, ob es sich noch lohnt, in Kryptos zu investieren, und was er von Bargeld hält.