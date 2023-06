Biker krachte frontal gegen befestigte Sitzbank

Der 28 Jahre alte Motorradfahrer fuhr gegen 17.15 Uhr auf der L48 in Schwarzenberg bergauf in Richtung Dornbirn hinter einem anderen Biker her. Vor der Abzweigung der Gemeindestraße Gmeind setzte er in einer Kurve zum Überholen an. Dabei entglitt ihm allerdings die Herrschaft über sein Motorrad und er kam im Bereich der Kreuzung mit der Gemeindestraße von der Straße ab.