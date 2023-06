Ex-Magenta-Chef Bierwirth verlässt Erste Group

Wie Bierwirth auf der Plattform „LinkedIn“ schrieb, sei ein für die Vorstandsfunktion notwendiger Fit & Proper Test für September anberaumt gewesen, die Aufnahme in den Vorstand wäre bei Bestehen des Tests am 1. Oktober erfolgt. „Etwas länger als anfangs von allen geplant, aber die aktuellen Bankenpleiten haben großes Verständnis in mir geschaffen, dass ein ganzes Bilanzjahr als Mindesterfahrung zur Berufung in den Vorstand notwendig geworden ist“, so der Manager. In diesem Kontext sei ihm klar geworden, „dass allfällige künftige Erweiterungen meiner Verantwortungsbereiche auch nur in einem weitaus behutsameren Tempo vorgenommen werden könnten, als ursprünglich von einigen Seiten und auch von mir erhofft“.