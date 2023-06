Tirol: Lenker (75) stürzte mit Auto in die Tiefe

Spektakuläre Rettungsaktion für die Feuerwehr und Bergrettung in Wattens (Tirol) am Sonntagnachmittag. Ein 75-jähriger Einheimischer war mit seinem Pkw auf einem Forstweg talwärts in einer Kurve in ein steiles Waldstück abgestürzt. Der Senior wurde dabei verletzt, konnte zum Glück jedoch noch selbst Hilfe rufen.