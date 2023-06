Pkw kommt von A12-Ausfahrt ab, rast über Böschung

Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht

Beide Insassen wurden durch den Unfall erheblich verletzt und mussten nach erfolgter Erstversorgung an der Unfallstelle mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht werden. Am Pkw entstand Totalschaden. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwalt Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kufstein erstattet werden, teilt die Exekutive mit.