Glasner: „Vielleicht verbessere ich mein Handicap“

„Wir haben Leipzig einen richtigen Pokalfight geliefert. Wir hatten bei 0:0 sehr gute Situationen. Dann ist das Spiel auf die Leipzig-Seite gekippt. Ich bin natürlich enttäuscht, aber es überwiegt ganz klar der Stolz auf das, was wir in den vergangenen zwei Jahren geleistet haben. Das waren tolle Jahre“, so der 48-Jährige.