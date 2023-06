„Man muss kein Opfer seines Schicksals sein“

Du bist also nicht immer so offen damit umgegangen?

Erst war mein Bein nicht so ein großes Thema. Mit den Jahren habe ich gemerkt, dass die Gesellschaft nicht bereit für anders aussehende Menschen ist. Man schaut, zeigt mit dem Finger. Als junge Erwachsene war ich noch nicht so gefestigt und habe mich versteckt. Durch mein Studium, die Reife und die Geburt meines Kindes mit Anfang 20 habe ich begonnen, umzudenken. Ich habe mir überlegt, was ich denn vorleben will und für welche Werte ich einstehe. So wäre ich dann irgendwann in einen Loyalitätskonflikt mit mir selbst gekommen, hätte ich mich weiter verstellt.