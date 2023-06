Austria hat heute „alle Facetten im Hinterkopf“

Vollgas statt Schonen

Vollgas oder Schonen, was ist heute die Devise des Trainers? „Wir haben natürlich alle Facetten im Hinterkopf“, so Michael Wimmer, „auch den Donnerstag und das Play-off, es wäre ja fatal, diese Option nicht in die Planungen einzubeziehen. Das wichtigste Spiel ist dennoch das nächste, wir wollen uns nicht in den Hintern beißen müssen, wenn Klagenfurt doch noch etwas gelingt. Daher: Mutig anlegen, volle Attacke gegen Salzburg, wir spielen auf Sieg, wer weiß, was dann in Klagenfurt passiert, wenn wir hier unseren Job gut machen!“