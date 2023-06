Schon wieder zwei Todesopfer bei Verkehrsunfällen

Verstorben ist am Freitag auch jener Mühlviertler, der am Donnerstag mit seinem Lastwagen, genauer gesagt einer Kehrmaschine, auf der A25 in Fahrtrichtung Linz unterwegs war, als ein Reifen platzte. Der Lkw prallte gegen die Leitschiene und die Lärmschutzwand. Der 55-jährige Lenker aus Luftenberg war schwer verletzt eingeklemmt und wurde nach der Rettung ins Unfallspital nach Linz gebracht, wo er nun verstorben ist.