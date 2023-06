Austria Klagenfurt gegen Rapid Wien - ab 17 Uhr

Nach einer Saison mit Auf und Abs wie dem blamablen Europacup-Aus gegen Vaduz, der Trennung von Trainer Ferdinand Feldhofer oder dem Einzug ins Cup-Finale im Frühjahr bleibt die Frage, wie das Resümee der Spielzeit lauten wird. „Angesichts dessen, was alles passiert ist in dieser Saison, würde ich Platz vier als Erfolg bezeichnen. Als das, was diese Saison für uns drinnen war“, meinte Barisic. Er vertraut wieder auf Guido Burgstaller, der wie am Fließband trifft. Der 21-fache Saisontorschütze hält aktuell bei acht Liga-Spielen in Serie, in denen er zumindest ein Tor geschossen hat. In der Bundesliga gelang das zuletzt Roland Kollmann (9 Einsätze 2003) für den GAK.