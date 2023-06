Stuhl gegen Final-Schiri: Roma-Fans rasten aus

Der englische Schiedsrichter Anthony Taylor ist bei der Abreise nach dem Europa-League-Finale in Budapest am Flughafen von Roma-Fans massiv bedrängt worden. Während Polizisten den Schiedsrichter in einen sicheren Bereich begleiteten, flogen auch eine Wasserflasche sowie ein Stuhl in seine Richtung. „Flughafen-Hölle für Taylor“, titelte unter anderem die britische „Daily Mail“.