„Schande!“ Mourinho wirft Medaille weg und tobt

„Eine Schande!“

Wie ein Video im Internet zeigt, pöbelte Mourinho Schiri Taylor nämlich auch noch in den Katakomben des Stadions immer wieder an. „Du bist eine verf*** Schande!“, rief er immer wieder wütend in Richtung des Schiedsrichters. Obe er nun genug hat - und die Roma mit Vertragsende im Sommer verlassen werde? Ab Montag habe er Urlaub und dann werde man sehen. Sollte er mit einem anderen Klub in Kontakt treten, würde es sein derzeitiger Arbeitgeber aber zuerst erfahren, beteuerte er.