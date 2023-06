Lungauer Schüler erlebten Strandhorror in England

Zwei Jugendliche tot, Mann um die 40 festgenommen

Da wusste die Lungauerin wie britische Medien längst Bescheid, dass sich in der Küstenstadt eine Tragödie zugetragen hatte: Ein rund 40-jähriger Betreuer hatte Jugendliche wohl zu einer Mutprobe animiert: Am Pier-Ende ins Wasser springen und zurück an den Strand schwimmen. Starke Strömung machte dem Vorhaben einen tödlichen Strich durch die Rechnung. Ein Mädchen (12), ein Bursche (17) starben, acht weitere Personen überlebten. Für den mutmaßlichen Betreuer klickten die Handschellen. Graimann und ihre Klasse treten heute im Bus die Heimreise an.