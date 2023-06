Keine sprang in den letzten sieben Jahren weiter

Top-10-Platz

Wie hoch Poschs Satz im Mösle tatsächlich einzuschätzen ist, zeigt eine andere Statistik: Es war der weiteste Sprung einer Österreicherin seit sieben Jahren. Zuletzt war Ivona Dadic am 10. Juni 2016 in Ried bei 6,49 Meter gelandet. In der rot-weiß-roten Allzeit-Bestenliste katapultierte sich die TS Lustenau-Athletin zudem in die Top-10. Als Achte rangiert Posch fünf Zentimeter hinter der legendären Liese Prokop (†). Unantastbar an der Spitze: Ljudmila Ninova, die im Juni 1994 in Sevilla (Sp) bei unglaublichen 7,09 Metern gelandet war.