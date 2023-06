Nach Verfolgungsjagd ging großer Fisch ins Netz

Ermittlungen wurden ausgedehnt

Dies führte die Ermittler in die Region um Laa an der Thaya. Damit war offensichtlich, dass das „Spezialgebiet“ des Kriminellen das gesamte nördliche Weinviertel umfassen könnte. In mühsamer Ermittlungsarbeit konnten die Beamten dem Inhaftierten auch weitere Delikte zuordnen. Erschwerend ist, dass sich der Beschuldigte im Verhör als „harter Knochen“ erweist - die Ermittlungen dauern also höchstwahrscheinlich noch länger an ...