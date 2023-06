Windböe erfasste Pilot (74): Gegen Hang gekracht

Ereignet hat sich der Unfall um kurz nach 12 Uhr. Der 74-Jährige, bei dem es sich um einen erfahrenen Piloten handeln soll, startete vom Startplatz Choralpe Ost in Westendorf. Geplant hatte er einen Flug zum Landeplatz bei der Talstation der Alpenrosenbahn in Westendorf. „Noch in der Startphase verlor der Tiroler kurz nach dem Abheben die Kontrolle über den Schirm“, heißt es von der Polizei.