Motorradfahrer schlug Frau mit Faust ins Gesicht

Ein ungarisches Ehepaar war am Mittwoch gegen 18.15 Uhr mit einem Klein-LKW von Deutschland kommend auf der B 148 in Richtung Autobahnauffahrt Ort/Innkreis unterwegs. Etwa 15 Motorradfahrer und drei Begleitfahrzeuge wollten ebenfalls in die B-148 Richtung Autobahn einbiegen. Fünf Motorräder konnten vor dem Klein-LKW einbiegen und die restlichen Lenker mussten verkehrsbedingt warten.