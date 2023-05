Achten Sie beim Lebensmittelkauf auf die Herkunft?

In Oberösterreich werden schon seit 2019 in den Gemeinschaftsküchen des Landes die verarbeiteten Lebensmittel gekennzeichnet. Das wird ab 1. September auch in den anderen Bundesländern verpflichtend sein. Wie handhaben Sie das, liebe Leser? Achten Sie beim Einkauf von Lebensmitteln auf die Herkunft? Wir sind gespannt auf Ihre Antworten in den Kommentaren!