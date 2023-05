Durchfahrtssperre wirkungslos - wieder abgebaut!

Zur Verkehrsberuhigung in der Ferihumerstraße in Urfahr wurde von der Stadt Linz im April vergangenen Jahres ein beidseitiges „Durchfahrverbot ausgenommen Anliegerverkehr und Radfahrer“ erlassen. Es folgte im Juni 2022 ein Gemeinderatsbeschluss, der auf einen 6-monatigen Testbetrieb einer technischen Sperre an der Kreuzung Ferihumerstraße / Peuerbachstraße abzielte. Der diesbezügliche Testbetrieb startete am 1. Dezember 2022 und endet nun nach einem halben Jahr.